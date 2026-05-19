США все больше склоняются к применению военной силы против Кубы - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа все больше склоняется к возможности применения военной силы в отношении Кубы. Об этом сообщила в понедельник газета Politico.

По словам источника газеты, «Трамп и его помощники становятся все больше разочарованы тем, что кампания США по оказанию давления, в том числе за счет лишения острова топлива, не увенчалась согласием руководства Кубы на проведение экономических и политических реформ». «Поэтому они более серьезно, чем ранее, рассматривают военный вариант», - пишет Politico. Как информируют ее источники, изначально руководство США надеялось, что санкционное давление и нефтяная блокада, а также операции против Венесуэлы и Ирана подтолкнут кубинское руководство к заключению сделки, пишет ТАСС.

Издание отмечает, что американские власти, среди прочего, рассматривают возможность захвата одного из лидеров Кубинской революции генерала армии Рауля Кастро. «Но американские военные рассматривают целый набор вариантов помимо захвата одного или двух человек. Масштаб возможных военных действий колеблется от разового авиаудара с целью напугать [руководство], чтобы оно пошло на уступки, до наземного вторжения с целью искоренить его», - пишет газета. По ее данным, Южное командование ВС США в последние несколько недель начало подготовку планов военных действий в отношении острова.

Как сообщил 14 мая портал Axios со ссылкой на источники, директор ЦРУ США Джон Рэтклифф во время визита на Кубу сообщил о готовности Вашингтона к сотрудничеству в области экономики и безопасности при условии проведения на острове реформ. 5 марта американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля глава американской администрации объявил, что США могут «по-дружески установить контроль над Кубой».

Как сообщил 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель, Гавана и Вашингтон провели переговоры, которые были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям. 

