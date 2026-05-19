Неизвестные с оружием ворвались в здание редакции «Московского комсомольца»

В здание на улице 1905 года, где располагается редакция «Московского комсомольца», ворвалась группа неизвестных людей в масках, сообщило издание. Согласно опубликованной записи с камеры наблюдения в холле, несколько мужчин были в балаклавах, другие не скрывали лиц.

«Вели себя грубо, отказались предъявить документы, угрожали сломать двери и турникеты на входе в редакцию», — заявили в «МК».

Главный редактор издания Павел Гусев сообщил «Ведомостям», что «вооруженные с кувалдами» поднялись на третий этаж, где находится коммерческая организация. Предположительно, речь идет об офисе сторонней структуры, арендующей помещение в здании.

