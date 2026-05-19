В РФ появится новый препарат для лечения рака

Группа «Р-Фарм» договорилась с индийской Dr. Reddy’s о выводе на российский рынок препарата на основе моноклональных антител — торипалимаба. Впервые он был зарегистрирован в Китае восемь лет назад компанией Junshi Biosciences. В России регистрация препарата ожидается в 2027 году.

Это средство показано для лечения различных видов рака, в том числе пищевода и носоглотки, пишет «Коммерсантъ».

Если торипалимаб попадет в клинические рекомендации и в перечень жизненно важных препаратов, то он может приносить производителям на российском рынке 5–10 миллиардов рублей в год.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину от рака ожидают 35 пациентов, из них первые пять уже получили препарат и находятся на лечении.