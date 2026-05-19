 
В России и мире

В РФ появится новый препарат для лечения рака

0

Группа «Р-Фарм» договорилась с индийской Dr. Reddy’s о выводе на российский рынок препарата на основе моноклональных антител — торипалимаба. Впервые он был зарегистрирован в Китае восемь лет назад компанией Junshi Biosciences. В России регистрация препарата ожидается в 2027 году.

Это средство показано для лечения различных видов рака, в том числе пищевода и носоглотки, пишет «Коммерсантъ».

Если торипалимаб попадет в клинические рекомендации и в перечень жизненно важных препаратов, то он может приносить производителям на российском рынке 5–10 миллиардов рублей в год.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину от рака ожидают 35 пациентов, из них первые пять уже получили препарат и находятся на лечении.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026