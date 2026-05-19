Эстония указала Украине, что не разрешала использовать свое небо для БПЛА

Минобороны Эстонии заявило Киеву в связи со сбитым над страной украинским БПЛА, что не разрешало использовать свое воздушное пространство, передает агентство Рейтер.

Ранее, как писал портал Delfi, глава минобороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что эстонская система противовоздушной обороны (ПВО) впервые сбила над территорией страны дрон, вероятно, украинский.

«Я поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешение использовать свое воздушное пространство», - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

По словам министра, идут поиски сбитого дрона. Отмечается, что он был сбит румынским истребителем.

В министерстве заявили Рейтер, что, БПЛА, скорее всего, украинский. В ведомстве подчеркнули, что Эстония не открывала свое воздушное пространство для осуществления атак.

В марте полиция Эстонии сообщала, что украинский дрон сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, расположенной недалеко от Нарвы у границы с РФ, пишет РИА Новости. В апреле местные СМИ также сообщали, что на севере страны обнаружены обломки, вероятно, украинского БПЛА. При этом власти Эстонии заявили, что не давали разрешения Украине использовать свою территорию и воздушное пространство для атак беспилотников на российские объекты.