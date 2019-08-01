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Патриарх Кирилл объяснил надобность подставлять после удара другую щеку

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал, почему пацифисты неправильно толкуют Евангелие, и объяснил, зачем подставлять после удара другую щеку. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: pixabay.com

«Движение пацифизм полностью исключало возможность вооруженного сопротивления народа, даже в случае агрессии. Многие, кто учил действовать таким образом людей, отсылали их к словам Господа об ударе в правую щеку ("кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую" (Мф. 5:39) - ред.). Если ограничиться только этими словами, то из этого прямого толкования слов Спасителя могут проистекать неверные выводы», - сказал патриарх 25 августа, после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново.

По его словам, фраза из первого послания апостола Павла к коринфянам дает правильное толкование.

«Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. Но и подчиняться злу никогда не нужно. Менее всего мы готовы ответить на зло так, как учит нас апостол Павел: "если злословят нас - благословляем, если гонят нас - мы терпим", но мы никогда со злом не соглашаемся и в этой позиции - великое противление злу», - отметил глава РПЦ.

Патриарх подчеркнул, что эта позиция во время конфликтов вооружает людей подлинной силой, «таким образом сопротивляться злу, чтобы оно не захватывало нашей души и сознания, не распространялось и не становилось непреодолимой силой».

«Если не найдется никого, кто на зло ответит добром, зло будет торжествовать в роде человеческом и нет никакой надежды на спасение», - заключил патриарх Кирилл.