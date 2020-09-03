В России и мире

Кадыров грубо потребовал у Жириновского извиниться

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем блоге потребовал от лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского извиниться за критику вмешательства руководителя республики в международную политику. Он порекомендовал оппоненту никогда не говорить о религии, потому что именно эта тема, по мнению главы Чечни, с именем Жириновского никак не сочетается.

Как отмечает «Московский комсомолец», Рамзан Кадыров назвал заявление председателя ЛДПР самопиаром и посоветовал поискать для рекламной компании другие темы.

Чеченский лидер напомнил, что в исламе запрещено даже изображать Пророка Мухаммеда. И его реакция на позицию французских властей была реакцией правоверного мусульманина, а не политика и главы региона.