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В России и мире

Кадыров грубо потребовал у Жириновского извиниться

31.10.2020 01:12|ПсковКомментариев: 6

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем блоге потребовал от лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского извиниться за критику вмешательства руководителя республики в международную политику. Он порекомендовал оппоненту никогда не говорить о религии, потому что именно эта тема, по мнению главы Чечни, с именем Жириновского никак не сочетается.

Как отмечает «Московский комсомолец», Рамзан Кадыров назвал заявление председателя ЛДПР самопиаром и посоветовал поискать для рекламной компании другие темы.

Чеченский лидер напомнил, что в исламе запрещено даже изображать Пророка Мухаммеда. И его реакция на позицию французских властей была реакцией правоверного мусульманина, а не политика и главы региона.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 6Версия для печати
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