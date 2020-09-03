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Жителей Вильнюса призвали запастись таблетками йода из-за запуска БелАЭС

Жители Вильнюса должны запастись бесплатными йодными таблетками в аптеках до 17 ноября, сообщила столичная мэрия через местные СМИ в связи с распространением информации о начале работы Белорусской АЭС.

«Эти таблетки распространяются среди населения в профилактических целях в связи с запуском Островецкой атомной электростанции (АЭС) в Белоруссии», — пишет газета "15 минут", объясняя, что «они защищают щитовидную железу от вредного воздействия радиоактивного йода».

Таблетки йодида калия выдаются жителям, проживающим в Вильнюсе, при предъявлении удостоверения личности практически во всех аптеках города.

Центральную поликлинику литовской столицы городские власти обязали заранее отправить электронные рецепты на таблетки йодида калия для 500 тысяч жителей Вильнюса. Срок действия рецепта до 17 ноября.

В статье подчеркивается, что «таблетки йодида калия должны использоваться вильнюсцами только в случае ядерной аварии в соседней стране и только при условии предоставления таких рекомендаций компетентными государственными органами».

Как отмечает РИА Новости, ранее было объявлено, что в случае аварии на Островецкой АЭС, которая приведет к выбросу радиоактивных материалов в окружающую среду, власти Литвы немедленно проинформируют население с помощью звуковых сирен, коротких предупреждающих сообщений на мобильные телефоны и радио, телевидение и других средств массовой информации.

Всего Минздрав Литвы распределил четыре миллиона таблеток йодида калия в 16 муниципалитетах, расположенных в 100 километрах от Островецкой АЭС Белоруссии. В субботу в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй — в 2022-м. Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет «угрозу для национальной безопасности» республики.