Французский Mirage прошел над водами эстонской части Псковско-Чудского озера

Французский многоцелевой истребитель Dassault Mirage 2000D патрулирует восточную часть воздушного пространства Эстонии, пролетая в том числе в районе границы с Россией. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Фото:  Dassault Mirage 2000D © AP Photo/ Fatima Shbair

«Истребитель вылетел с эстонской военной базы в районе побережья Финского залива, после чего полетел в восточную часть неба, где совершил несколько кругов, в том числе пройдя невдалеке от границы с Россией», - сказал собеседник ТАСС. В частности, по его словам, самолет прошел над водами эстонской части Псковско-Чудского озера. «Затем истребитель зашел в воздушное пространство Латвии, где развернулся и взял курс обратно на побережье Финского залива», - заметил он. 

Ранее сообщалось, что несколько часов назад сразу три самолета-разведчика, принадлежащих странам НАТО, были замечены в районе Калининградской области. Они летали над нейтральными водами Балтийского моря, а также в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Польши.

Кроме того, авиадиспетчеры Латвии на несколько часов выпускали предупреждение о том, что в восточной части воздушного пространства страны возможны временные ограничения из-за возможного появления неопознанного летающего объекта, движущегося без разрешения. К настоящему моменту, как пояснили в авиадиспетчерских службах, это предупреждение действовать перестало.

