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Путин подписал закон о запрете цензуры против российских СМИ в интернете

Российский президент Владимир Путин подписан закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ, пишет «Газета.ру».

Документ вводит статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Генпрокурор и его заместители по согласованию с МИД РФ смогут присваивать данный статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении публикаций российских СМИ.