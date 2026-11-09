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Временную норму отпуска топлива на заправках введут в Ленинградской области

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Оперативный штаб Ленинградской области принял решение дать рекомендацию ввести в целом по субъекту единую временную норму отпуска топлива: 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива в одни руки. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Мах.

Данные меры связаны с тем, что ряд крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний вводят ограничения на объемы отпуска топлива.

Как отметил губернатор Ленобласти, соответствующие письма уже направлены во все топливные компании, работающие на рынке Ленинградской области.

«Отпуск топлива в тару клиентов (канистры), соответствующую требованиям ГОСТ Р 58404-2019, просим сохранить в пределах лимита на одну заправку. Данные решения призваны предотвратить ажиотажный спрос и создать условия, чтобы жители Ленинградской области могли гарантированно удовлетворить потребности в заправке топлива», — заключил Александр Дрозденко.
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