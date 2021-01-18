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Латвия продлила ограничения из-за пандемии до 7 февраля

Сегодня, 21 января, правительство Латвии продлило действующие ограничения для сдерживания распространения коронавируса до 7 февраля.

Будет действовать запрет на передвижение в ночное время по выходным - жители республики должны соблюдать комендантский час с 29 по 31 января и с 5 по 7 февраля и оставаться дома с 22:00 до 05:00 (с 23:00 до 06:00 мск), пишет ТАСС. Покидать место жительства в это время можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или идентификационную карту, удостоверяющую личность, подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.

Правительство республики также приняло решение продлить до 7 февраля действующие ограничения, относящиеся к сфере услуг, торговли и образования. По-прежнему будет запрещено предоставлять услуги индустрии красоты, а также услуги, связанные с развлечениями и отдыхом, не будут работать места проведения культурных мероприятий и выставок, а также уличные рынки и ярмарки.

Кроме того, с начала следующей недели возобновят занятия в начальных школах, однако учебный процесс будет проходить удаленно как и у учащихся 5-12 классов.