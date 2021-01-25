В России и мире

Суд арестовал 19-летнего казанского стрелка

Советский суд Казани арестовал 19-летнего Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве, совершенном в школе №175 11 мая, где погибли 9 человек и более 20 получили ранения. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Решение принято по ходатайству следствия об избрании меры пресечения на два месяца. Прокурор заявил в суде, что подсудимому предъявлено обвинение в массовом убийстве — он произвел не менее 17 выстрелов в школе. Галявиев признал свою вину.

Ранее 12 мая Следственный комитет России заявил о его неадекватном поведении, что препятствует проведению с ним следственных действий. У Галявиева врачи диагностировали заболевание головного мозга. На протяжении последних месяцев, по словам родственников, он вел себя агрессивно и вспыльчиво, а также жаловался на сильные головные боли.

Врачи обнаружили опухоль у него в голове — доброкачественное образование давит на мозг и нарушает кровообращение. В результате этого у человека появляется агрессия, головные боли и подозрение на энцефалопатию. Из-за болезни он может вести себя неадекватно, кричать бессвязные слова, «бросаться на стены». Как рассказал собеседник канала, подобное заболевание не запрещает иметь оружие. В ближайшее время Галявиеву назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.