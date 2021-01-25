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Евросоюз с 5 июня закрывает небо для белорусских авиакомпаний

Постоянные представители Евросоюза согласовали запрет на полеты любым белорусским авиакомпаниям над своим воздушным пространством. Об этом сообщает сайт «Настоящее время» со ссылкой на журналиста «Радио Свобод»а в Брюсселе Рикарда Йозвяка.

Reuters со ссылкой на трех дипломатов пишет, что также белорусским самолетам запрещено приземляться в аэропортах ЕС, авиакомпаниям ЕС – летать над Белоруссией.

По словам Йозвяка, решение вступает в силу 5 июня.

ЕС вводит такие меры из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair. Белорусские власти сообщили тогда, что получили письмо с угрозой взрыва на борту этого самолета и перенаправили его в минский аэропорт. После того как судно село на землю, бывшего редактора Nexta Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу, находившихся на борту, задержали.

Европейский союз также намерен ввести санкции в отношении около десятка высокопоставленных белорусских чиновников. Один из источников Reuters отметил, что этот шаг станет «четким сигналом Лукашенко о том, что его действия опасны и неприемлемы».

Александр Лукашенко ранее поручил проработать вопрос об открытии авиарейсов в аннексированный Россией Крым. В МИД Украины в ответ пригрозили санкциями, если «хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма».