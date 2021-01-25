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Трамп посоветовал Байдену не заснуть на встрече с Путиным

45-й президент США Дональд Трамп попросил своего преемника Джо Байдена не засыпать на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Также господин Трамп попросил передать российскому президенту наилучшие пожелания, сообщает «Коммерсант».

«Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания»,— говорится в заявлении экс-президента (цитата по «РИА Новости»). Дональд Трамп зачастую называет господина Байдена «сонным Джо».

Встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. До этого в Великобритании американский президент примет участие в саммите G7, после чего отправится в Бельгию на саммиты НАТО и США—ЕС. Это его первое зарубежное турне на посту главы государства.