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Власти Кубани объяснили перебои с топливом на части АЗС

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На автозаправочных станциях крупных сетевых операторов Краснодарского края топливо в наличии, перебои на некоторых АЗС в основном обусловлены тем, что эти станции частные. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Изображение сгенерировано нейросетью

Как отметили в оперштабе, всего в Краснодарском крае больше тысячи АЗС. Примерно половина из них — крупных сетей нефтедобывающих и перерабатывающих компаний, а другая половина — это частные заправочные станции.

Последние закупают бензин мелкооптовыми партиями, не имеют долгосрочных контрактов, и даже небольшой всплеск спроса приводит к кратковременным перебоям. «Подобный сбой мелкооптовых закупок привел к отсутствию топлива на ряде мелких АЗС и спровоцировал повышенный спрос в крупных сетях», — пояснил оперштаб.

Там отметили, что в отдельных случаях бензин отсутствовал и на нескольких сетевых АЗС: его не успели подвезти из-за резкого роста спроса.

«Однако ситуации кратковременные, обычно проблему решают за несколько часов», — заверили в оперштабе, добавив, что в настоящий момент крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправочные станции.

В конце мая в отдельных российских регионах возникли проблемы с поставками топлива. О дефиците топлива на заправках сообщали власти Крыма и Севастополя, о проблемах с поставками на АЗС заявляли и в ДНР. Продажу топлива на АЗС региона ограничили власти ЛНР, пишет РБК

На некоторых заправках в Пскове также вводили ограничение на выдачу топлива Аи-95. 

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