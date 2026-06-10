Пропавшую на соревнованиях в лесу школьницу искали 140 человек

В Калужской области успешно завершились поиски 13-летней Киры, заблудившейся во время соревнований по спортивному ориентированию.

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Заявка в отряд «ЛизаАлерт» поступила в 16:25. К поискам подключились сотрудники экстренных служб, местные жители, участники соревнований, добровольцы отряда из Калужской и Брянской областей. Всего в операции приняли участие более 140 человек.

Люди обследовали лес на 16 квадратных километрах. Девочку удалось найти в 21:58 - её обнаружил доброволец на квадроцикле в северной части зоны поиска.

В отряде поблагодарили сотрудников правоохранительных органов, спасателей, лесников, охотников, рыбаков, местных жителей и всех, кто помогал в поисках.

С наступлением грибного сезона число заявок на поиски людей в природной среде традиционно возрастает, жителей региона зовут присоединяться к добровольцам «ЛизаАлерт», пишет Kaluga-poisk.ru. Напомним, такой отряд есть и в Псковской области.