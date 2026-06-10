Продажа топлива на АЗС «ТЭС» в Севастополе будет вестись только по QR-кодам

Продажа топлива на АЗС «ТЭС» в Севастополе 10 июня будет вестись только по QR-кодам.

С 9 утра и до 21.00 смогут заправиться те, кто получил QR-коды вечером 8 и 9 июня, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

«Если вы получили код вечером в субботу и воскресенье и по каким-то причинам не успели им воспользоваться - учитывайте, что код уже аннулирован, ехать на заправку и стоять в очереди нет смысла», - предупредил он.

Заправки будут работать до 21:00, пишет «Интерфакс». По-прежнему действует ограничение в 20 литров.