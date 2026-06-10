Российский юрист поплатился за халтурно выполненную работу

20-летний житель города Сокола Вологодской области решил обратиться за юридической помощью – выбор пал на частного специалиста из Вологды. Между сторонами был составлен договор, услуги обошлись сокольчанину в 95 000 рублей. Впоследствии горе-юрист поплатился за халтурно выполненную работу.

Спустя некоторое время юноша пришёл к выводу, что его интересы не были должным образом защищены, и подал в суд иск о возврате 85 000 рублей. В ходе разбирательства он объяснил, что нанятый вологодский юрист выполнил свои обязательства лишь формально: он обещал целый спектр услуг, но на деле ограничился лишь одной беседой, а на судебные заседания даже не приходил. По оценке клиента, фактическая стоимость оказанных услуг не превышает 10 000 рублей.

Разочарованный клиент не ограничился требованием вернуть излишне уплаченные деньги: он также настаивал на компенсации понесенного морального вреда, взыскании штрафных санкций и возмещении судебных издержек.

Горе-юрист не явился даже на свое собственное заседание – попросил рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Вологодский городской суд поддержал молодого человека. Судья согласился с доводом истца о том, что реальная стоимость работы юриста составляет 10 000 рублей – не более.

По итогам рассмотрения дела суд первой инстанции постановил взыскать с ответчика 85 000 рублей в качестве возврата излишне уплаченных средств, 5 000 рублей – в качестве компенсации морального вреда, 45 000 рублей штрафа согласно закону «О защите прав потребителей», а также 254 рубля для возмещения почтовых расходов, пишет Cher-poisk.ru.