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В России и мире

Роспотребнадзор намерен создать биочип для выявления коронавируса

19.07.2021 08:02|ПсковКомментариев: 1

Роспотребнадзор начинает работу по созданию биочипа для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Роспотребнадзор опубликовал результаты комплексного изучения COVID-19 Нижегородским институтом эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной. «Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — говорится в соообщении.

Работы над созданием биочипа для тестирования коронавирусной инфекции ведутся и в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», где на протяжении нескольких лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда, стресса, экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов.

Разработаны научные и технологические основы создания биочипов для идентификации патогенов и тестирования их антибиотикорезистентности. Партнерами вуза выступают НИИ гриппа министерства здравоохранения Российской Федерации, НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Теги: #Роспотребнадзор #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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