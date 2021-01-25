В России и мире

Роспотребнадзор намерен создать биочип для выявления коронавируса

Роспотребнадзор начинает работу по созданию биочипа для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Роспотребнадзор опубликовал результаты комплексного изучения COVID-19 Нижегородским институтом эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной. «Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — говорится в соообщении.

Работы над созданием биочипа для тестирования коронавирусной инфекции ведутся и в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», где на протяжении нескольких лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда, стресса, экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов.

Разработаны научные и технологические основы создания биочипов для идентификации патогенов и тестирования их антибиотикорезистентности. Партнерами вуза выступают НИИ гриппа министерства здравоохранения Российской Федерации, НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.