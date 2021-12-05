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Бывший личный фотограф Ельцина Дмитрий Донской умер на 86-м году жизни

Бывший личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина Дмитрий Донской скончался в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его близких.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Дмитрий умер после болезни. В октябре прошлого года он отметил 85-летний юбилей», — уточняется в сообщении.

До начала работы с Ельциным Донской был одним из лучших спортивных фотокорреспондентов страны, рассказал долгое время работавший вместе с ним фотограф Сергей Гунеев. «Когда я пришел в АПН в конце 1970-х годов, я учился снимать спорт по его фотографиям. У него было немало кадров, которые стали эталонами спортивной журналистики, совершенно разные: и хоккей, и конный спорт, и шахматы, и многие другие. Мы вместе работали на многих Олимпиадах. Он первым у нас применил особую технику работы зумом во время съемки, которая давала эффект лучей на фотографии. Это действительно настоящий мастер», — сказал Гунеев.

Личным фотографом Ельцина Донской проработал с 1991-го по 1997 год. «В это время Дмитрий был не просто личным фотографом, он стал, по сути, членом семьи Ельциных. Снимал не только официоз, работу, но и его семью на отдыхе, в неформальной обстановке. Мог просто позвонить, приехать, общался легко», — вспоминает Гунеев.

Донской был лауреатом более 160 международных премий, в том числе — Международный мастер пресс-фото Международного союза журналистов, Непревзойденный мастер (Excellence) Международной ассоциации фотографического искусства (FIAP), обладателем престижной награды World Press Photo «Золотой глаз».