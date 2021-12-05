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В России и мире

День студенческих отрядов отмечается в России 17 февраля

17.02.2022 09:05|ПсковКомментариев: 0

День студенческих отрядов отмечается в России 17 февраля. Этот праздник отмечается с 2016 года. Он стал официальным праздником Российских студенческих отрядов после подписания 21 февраля 2015 года соответствующего указа президента.

Фото: Википедия

Первые отряды студентов-добровольцев появились в 1959 году. Тогда они отправились на освоение целинных земель в Казахстан. С тех пор за советский период через студотряды прошло около 13 миллионов человек.

Освоение целинных земель, строительство железных дорог (Абакан-Тайшет, БАМ и других), освоение газовых и нефтяных месторождений, строительство нефте– и газопроводов, подготовка объектов к Олимпиаде-80, ликвидация последствий стихийных бедствий (землетрясений и наводнений), строительство и ремонт школ, детских садов, помощь детским домам, сельскохозяйственные работы – практически везде принимали участие бойцы студенческих отрядов.

Студенческое движение в СССР по мере своего развития приобретало более чёткую структуру, деятельность отрядов начала регулироваться нормативными документами, становились более разнообразными формы работы студенческих отрядов. Помимо самой распространенной формы – строительного отряда, появлялись отряды, привлекавшиеся к работе в рыболовной отрасли, реставрационные отряды, отряды проводников и другие.

Учитывая рост масштабов движения студенческих добровольческих отрядов, а также сферы их применения, для лучшей координации их деятельности был создан Центральный Штаб студенческих отрядов под эгидой ВЛКСМ. Для участников движения студенческих отрядов также выработали комплекс определенных льгот.

Распад СССР временно прекратил и существование студенческих отрядов. Вновь движение активизировалось в начале 2000-х годов. Днем рождения движения российских студотрядов считается 17 февраля 2004 года, когда в Москве состоялся Всероссийский Форум студенческих отрядов.

Студенческие отряды работали при возведении монумента «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва в Псковской области. В проекте приняли участие бойцы Российских студенческих отрядов из Псковской, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Калининградской, Оренбургской, Рязанской областей, Республик Башкортостан, Татарстан и Удмуртия, Москвы, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа.

Студенты оказывали помощь местному населению: заготавливали дрова, прибирались в дровниках, косили траву и проводили косметический ремонт в помещениях. Также они занимались разработкой грунта и расширением дорожного полотна и приводили в порядок летнюю сцену и парк.

Теги: #студенческие отряды
Источник: Псковская Лента Новостей
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