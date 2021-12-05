Главы ДНР и ЛНР подписали указы о проведении всеобщей мобилизации

Главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации.
Из указа, который опубликован на сайте главы ДНР, следует, что мобилизация пройдет на всей территории ДНР. Кроме того, Пушилин предписал правительству республики перевести ее экономику на работу в условиях военного времени.
В тексте отмечено, что мобилизация объявлена с целью создания условий для отражения агрессии против ЛНР со стороны украинских властей. Указ предписывает привести в полную боевую готовность части Народной милиции ЛНР, другие воинские и специальные формирования, а также гарантировать их укомплектование личным составом по штату военного времени. Глава ЛНР также установил запрет на выезд за пределы республики для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.
Народный совет ДНР утвердил проведение всеобщей мобилизации на всей территории республики. Документ представила председатель комитета Народного совета по этике, регламенту и организации работы Народного совета ДНР Наталья Пшеничная.
За документ единогласно проголосовали 88 депутатов, присутствовавших на заседании.
В соответствии с документом, пройдет призыв граждан, пребывающих в запасе, и осуществлена поставка техники для обеспечения нужд Народной милиции ДНР. Правительству ДНР поручено организовать перевод экономики на работу в условиях военного времени.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Информация о погибших не поступала, ранен один мирный житель, обстрелами поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры. Украинские подразделения в ночь на субботу обстреляли более десяти населенных пунктов в республиках Донбасса.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что российский лидер Владимир Путин принял решение «вторгнуться на Украину».