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Главы ДНР и ЛНР подписали указы о проведении всеобщей мобилизации

Главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации.

«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации», - приводит слова Пушилина ТАСС.

Из указа, который опубликован на сайте главы ДНР, следует, что мобилизация пройдет на всей территории ДНР. Кроме того, Пушилин предписал правительству республики перевести ее экономику на работу в условиях военного времени.

«Объявить на территории Луганской народной республики общую мобилизацию. Об объявлении мобилизации незамедлительно уведомить Народный совет ЛНР, правительство ЛНР», - говорится в документе, размещенном на сайте главы республики ЛНР.

В тексте отмечено, что мобилизация объявлена с целью создания условий для отражения агрессии против ЛНР со стороны украинских властей. Указ предписывает привести в полную боевую готовность части Народной милиции ЛНР, другие воинские и специальные формирования, а также гарантировать их укомплектование личным составом по штату военного времени. Глава ЛНР также установил запрет на выезд за пределы республики для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Народный совет ДНР утвердил проведение всеобщей мобилизации на всей территории республики. Документ представила председатель комитета Народного совета по этике, регламенту и организации работы Народного совета ДНР Наталья Пшеничная.

«В связи с непосредственной угрозой агрессии против ДНР со стороны ВСУ постановляю объявить и провести мобилизацию на всей территории республики, осуществить призыв граждан, пребывающих в запасе. Правительству ДНР обеспечить финансирование мероприятий по мобилизации», - сказала Пшеничная.

За документ единогласно проголосовали 88 депутатов, присутствовавших на заседании.

В соответствии с документом, пройдет призыв граждан, пребывающих в запасе, и осуществлена поставка техники для обеспечения нужд Народной милиции ДНР. Правительству ДНР поручено организовать перевод экономики на работу в условиях военного времени.

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Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что российский лидер Владимир Путин принял решение «вторгнуться на Украину».