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Жителей Подмосковья предложили обеспечить отпугивателями от бездомных собак

Председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян выступил за обеспечение граждан ультразвуковыми отпугивателями для защиты от нападений бездомных собак.

«Наш комитет ознакомился с данной инициативой федеральных коллег и в целом поддерживает ее. Однако, как правило, нападение собак на людей происходят там, где поблизости нет ни сотрудников полиции, ни работников сферы ЖКХ. Нам кажется, что недостаточно выдавать такие приборы только полицейским и работникам сферы ЖКХ, такие приборы должны быть у каждого гражданина», - приводит слова Керселяна агентство новостей «Москва».

Ранее СМИ сообщали, что депутат Государственной думы Иван Сухарев обратился к заместителю председателя правительства РФ Юрию Борисову с просьбой рассмотреть возможность обеспечения сотрудников правоохранительных органов, работников муниципальных управлений жилищно-коммунального хозяйства спецсредствами - ультразвуковыми, световыми приборами или иными устройствами отечественного производства для отпугивания бездомных собак, которыми они смогут оперативно воспользоваться при возникновении экстренных ситуаций.