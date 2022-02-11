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Общество

Проект об уголовном наказании за нападение бездомных собак внесут в Госдуму

14.02.2022 07:00|ПсковКомментариев: 1

Законопроект, вводящий штрафы до 200 тысяч рублей для чиновников, нарушивших закон в сфере обращения с животными и для граждан, чьи собаки покусали людей, а также устанавливающий уголовную ответственность в случае, если нападение повлекло тяжкий вред здоровью или смерть, внесут в Госдуму в феврале. Об этом рассказал первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Фото: pixabay.com

«Мы предлагаем повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Изменения вносятся в КоАП. Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность. … Законопроект внесут (в Госдуму) на этой неделе», — приводит слова Бурматова РИА Новости.

Кроме того, проектом закона предлагается штрафовать до 200 тысяч рублей владельцев, которые допустили, что их питомцы покусали окружающих.

«Выясняется, что последние истории с укусами связаны с владельческими собаками, у которых есть хозяева и которые не являются бездомными. Подчеркиваю, что этот штраф распространяется за нанесение незначительного вреда. Если они причинили тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья», — добавил парламентарий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте в течение февраля подготовят инициативы, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Позднее Бурматов сообщил, что в адрес созданной по этому вопросу рабочей группы уже поступило более 38 тысяч предложений.

Источник: Псковская Лента Новостей
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