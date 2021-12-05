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Президент России назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой

Военная операция, проводимая в Донбассе - вынужденная мера, поскольку России не оставили шансов поступить иначе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с крупным бизнесом 24 февраля.

«То, что происходит - вынужденная мера, - цитирует его РИА Новости. - Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно».

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Ранее президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.