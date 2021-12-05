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В России и мире

Российская авиация завоевала господство в небе над Украиной - Минобороны

28.02.2022 10:19|ПсковКомментариев: 3

Российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 28 февраля.

«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», - цитирует его РИА Новости.

По его словам, Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

Теги: #Путин #Донбасс
Источник: Псковская Лента Новостей
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