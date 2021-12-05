Российская авиация завоевала господство в небе над Украиной - Минобороны

Российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 28 февраля.
«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», - цитирует его РИА Новости.
По его словам, Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.