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«Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн

«Лента» ограничила количество товаров, которые сможет приобрети покупатель за один визит в магазинах сети и при заказе онлайн, сообщается в Telegram-канале ретейлера.

Как отмечает ТАСС, ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники, добавляется в материале.

«Эта вынужденная мера направлена на снижение рисков искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объемов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам», - подчеркивают в компании.

Ранее аналогичную меру ввела компания Х5 Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и дискаунтерами «Чижик».