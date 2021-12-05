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Немецкий концерн приостановил контракт на поставку новых «Сапсанов» в Россию

РЖД получили уведомление от немецкого концерна Siemens о приостановке действия контракта на покупку новых электропоездов «Сапсан». Об этом сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров в рамках открытого диалога в Совете Федерации.

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых поездов «Сапсан» на общую сумму 1,1 миллиарда евро, пишут РИА Новости.

«Мы считаем, что вне зависимости от того, как будет складываться ситуация, мы до лета постараемся к Санкт-Петербургскому форуму запустить новый подвижной состав. Но нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке "Сапсанов"», – отметил Олег Белозеров.

В 2020 году замглавы РЖД Дмитрий Пегов сообщал, что холдинг ожидают поставки новой партии электропоездов по графику – с 2022 года.

«Есть разные поставщики, которые ведут себя по-разному. У нас есть Siemens по "Сапсанам", до последнего мы вели переговоры, и они искали варианты, как четко, вычитывая санкции, они могли бы продолжать действовать. На сегодняшний момент, договор об обслуживании действует», - добавил Олег Белозеров.

По его словам, несмотря на это в России есть и свои производители, например группа «Синара» и входящий в нее завод «Уральские локомотивы».