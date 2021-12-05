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Александра Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время хоккейного матча

Президента Белоруссии Александра Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время финального матча Республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Фото: Telegram-канал «Пул первого»

Во время борьбы за шайбу в зоне соперника президент Беларуси столкнулся с игроком другой команды, который сыграл высоко поднятой клюшкой и ударил политика по лицу.

Александр Лукашенко самостоятельно покинул площадку и отправился на скамейку запасных, где ему оказали медицинскую помощь.

Его команда обыграла хоккеистов Минской области со счетом 5:1 в финале Республиканских соревнований среди любителей.