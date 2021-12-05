В России и мире

Минпромторг обвинил перевозчиков в срыве поставок российской продукции

Ряд крупных международных перевозчиков, преимущественно из недружественных стран, продолжают отказываться от поставок российской продукции, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«В настоящее время фиксируются определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь, из недружественных государств», - приводит сообщение РИА Новости.

В начале марта глава министерства Денис Мантуров говорил, что иностранные логистические компании саботируют поставки российской продукции, в частности, минеральных удобрений. В ведомстве сообщили, что занимаются мониторингом и помогают в решении проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются российские компании при доставке продукции в условиях санкций.

Временные трудности для транспортировки грузов вызваны в том числе запретом со стороны Евросоюза на въезд грузовых автомобилей с российскими номерами и отзыв страхового покрытия европейскими страховщиками для грузовиков европейских перевозчиков, находящихся на территории России.

В связи с поступающими вопросами от производителей на базе Центра по внешней торговле Минпромторга создан ситуационный центр; постоянно работает горячая линия, на которую российские компании могут сообщить о трудностях с логистикой, а также получить консультацию об альтернативных способах доставки продукции, добавили в министерстве.

После начала российской специальной военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.