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Белоруссия запретила въезд зарегистрированных в Евросоюзе автомобилей

Власти Белоруссии запретили автомобилям, зарегистрированным в Евросоюзе, пересекать границу страны.

«С 00:00 часов 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Белоруссию автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», — цитирует сообщение пресс-службы Минтранса республики РБК.

В ведомстве уточнили, что машинам из ЕС можно будет проезжать только через определенные пункты пропуска в специально установленные места для грузовых операций и перецепки. Перечень таких мест определен.

«До 23 апреля данное ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Белоруссии до 16 апреля 2022 года», — отметили в ведомстве. Ограничение также не коснется автомобилей, которые перевозят почтовые отправления и живых животных.

Напомним, с 8 апреля страны Евросоюза перестали пропускать автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии, в качестве ограничения, входящего в пятый пакет санкций ЕС. Запрет касается автомобильных грузоперевозок по территории ЕС, в том числе транзитных.

В Федеральной таможенной службе уточнили, что ограничения не распространяются на грузовой автотранспорт, который доставляет фармацевтическую, медицинскую, пищевую и сельскохозяйственную продукцию, в том числе пшеницу, а также энергоносители, цветные металлы и удобрения. Кроме этого, открыто автодорожное сообщение для гуманитарных целей.