Количество обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 224 тысячи. По состоянию на 16:15 мск 28 ноября нейросеть «Гигачат» Сбербанка зафиксировала 224 140 вопросов.

Фото: Андрей Эрштрем/ Известия

«Промежуточный срез на 28 ноября 2026 года — 224 140 обращений», — следует из данных «Гигачата».