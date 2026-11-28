Количество обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 224 тысячи. По состоянию на 16:15 мск 28 ноября нейросеть «Гигачат» Сбербанка зафиксировала 224 140 вопросов.
Фото: Андрей Эрштрем/ Известия
«Промежуточный срез на 28 ноября 2026 года — 224 140 обращений», — следует из данных «Гигачата».
Прием вопросов для программы «Итоги года с Владимиром Путиным», совмещенной с прямой линией, начался 27 ноября в 00:00 мск. К вечеру первого дня поступило 105 641 обращение. Направить вопрос главе государства можно будет вплоть до завершения программы 10 декабря, пишут