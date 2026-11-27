Два человека госпитализированы с подозрением на оспу обезьян в Санкт-Петербурге, начато санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.

«В связи с получением информации о случаях заболевания оспой обезьян специалистами межрегионального управления Роспотребнадзора… незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование… Госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением два человека», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц, пишет РИА Новости .

Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, также выдано предписание на проведение дезинфекции.