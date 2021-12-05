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Российские активы группы Renault перешли в собственность государства

Акции завода «Renault Россия» передали городу Москве, а акции «АвтоВАЗа» — государству в лице подведомственного Минпромторгу России Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале профильного министерства.

«Подписанные соглашения предусматривают передачу акций "Renault Россия" городу Москве и акций "АвтоВАЗа" — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ". В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы. 67,69% акций автоконцерна "АвтоВАЗ" переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции автоконцерна "АвтоВАЗ" сохранит ГК "Ростех"», - говорится в сообщении.

Отмечается, что важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в «АвтоВАЗе», который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Обе сделки получили одобрение ФАС России.

В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей Lada на заводах «АвтоВАЗа». Также «АвтоВАЗ» будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Ранее сообщалось, что компания Renault решила приостановить производственную деятельность в РФ.