Теракт предотвратили в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии ликвидировали террористов, планировавших подорвать мост в районе станицы Солдатской, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
Следователи и криминалисты изъяли найденные на месте происшествия огнестрельное оружие и взрывное устройство.
Как отметили в ФСБ, террористы были нейтрализованы при попытке сопротивления, никто из силовиков не пострадал.
Уточняется, что дома у одного из преступников нашли средства и инструменты для изготовления взрывных устройств, а также различные средства коммуникации.
Региональное управление СК завело уголовное дело по статьям: «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».