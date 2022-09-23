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Теракт предотвратили в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии ликвидировали террористов, планировавших подорвать мост в районе станицы Солдатской, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией предотвращен диверсионно-террористический акт <...> В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал имени В. И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном <...> Кроме того, задержан сообщник террористов«», — приводит сообщение РИА Новости.

Следователи и криминалисты изъяли найденные на месте происшествия огнестрельное оружие и взрывное устройство.

Как отметили в ФСБ, террористы были нейтрализованы при попытке сопротивления, никто из силовиков не пострадал.

Уточняется, что дома у одного из преступников нашли средства и инструменты для изготовления взрывных устройств, а также различные средства коммуникации.

Региональное управление СК завело уголовное дело по статьям: «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».