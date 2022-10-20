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В России отца троих детей подозревают в надругательстве над ними

Жителя Омска подозревают в надругательстве над дочкой и двумя сыновьями, о преступлении стало известно благодаря их старшей сестре, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своих малолетних детей – девочки и двух мальчиков, которые в силу возраста не осознавали характера совершаемых с ними действий. О преступлении в октябре 2022 года сообщила в правоохранительные органы 19-летняя сестра потерпевших. Семья характеризуется отрицательно, родители злоупотребляют спиртными напитками, в связи с чем в июле 2022 года дети были изъяты из семьи органами опеки.

Фигурант задержан, ему вменили насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Решается вопрос о его аресте.