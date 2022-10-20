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Илон Маск возглавил Twitter

Американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter, сообщил телеканал СNBC.

«Гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся», — приводит сообщение телеканала РИА Новости.

В сообщении говорится, что руководство соцсетью принял на себя новый владелец.

«Теперь Маск глава Twitter», — подчеркивается в сообщении.

Сделка по покупке Маском Twitter за 44 миллиарда долларов, как ожидалось, должна завершиться сегодня. Если этого не произойдёт, может начаться инициированный компанией судебный процесс в отношении предпринимателя.

В среду Маск побывал в штаб-квартире компании, встретился с сотрудниками, а также изменил подпись в своем аккаунте на этой платформе — второй день он фигурирует там в качестве Илона Маска — «главного по Твитам». Это выражение в английском сленге также означает «главного дурака».