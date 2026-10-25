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День работника кабельной промышленности отмечается в России 25 октября

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25 октября работники кабельной промышленности России отмечают неофициальный профессиональный праздник.

Изображение сгенерировано нейросетью

В День работника кабельной промышленности рабочие, специалисты, служащие и руководители предприятий и организаций награждаются нагрудным знаком «Заслуженный работник кабельной промышленности» за значимый вклад в организацию, развитие и повышение эффективности кабельного производства, а также за создание конкурентоспособной продукции, внедрение новых технологий и техники.

Дата сегодняшнего профессионального праздника связана с событием, произошедшим 25 октября 1879 года. В этот день инженеру немецкой электрической компании «Сименс и Гальске» (Siemens & Halske) господину К. Сименсу было выдано свидетельство, разрешающее проведение работ на построенном компанией заводе по изготовлению изолированной проволоки и телеграфных кабелей в российском городе Санкт-Петербурге. Этот день считается днем образования кабельной промышленности России.

Начало 20 века ознаменовалось в России интенсивным развитием отечественной кабельной промышленности. Были пущены кабельные заводы в Москве, Кольчугино. В 1916 году кабельные изделия в стране выпускали четыре кабельных завода, которые в годы Великой Отечественной войны оперативно перестроили работу в соответствии с нуждами фронта.

В настоящее время кабельная промышленность в России развивается динамично и в этой связи представляет выгодную платформу для инвестиций. Основные направления ее развития – разработка и выпуск новых видов продукции.

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