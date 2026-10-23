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Россиянина арестовали за поджог дома с двумя пенсионерами внутри

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Череповецкий районный суд избрал меру пресечения 32-летнему жителю Череповца, подозреваемому в поджоге частного дома в деревне Дора.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, ночью 4 июля мужчина был пьян и поджёг дом, зная, что внутри находятся двое пенсионеров — в возрасте 72 и 74 лет. Жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться, однако здание и находившееся в нём вещи были полностью уничтожены огнём.

Уголовное дело возбуждено по признакам покушения на убийство двух или более лиц общеопасным способом, совершённого с особой жестокостью. Мужчину задержали и допросили в качестве подозреваемого 22 октября. Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу.

При рассмотрении ходатайства суд учёл, что у мужчины есть постоянные место жительства и работа, на иждивении находятся двое малолетних детей. Ранее он не был судим и не привлекался к административной ответственности. Суд также не установил оснований полагать, что подозреваемый может угрожать участникам дела, уничтожить доказательства или препятствовать расследованию.

В итоге суд постановил запретить мужчине без письменного разрешения следователя менять место жительства или покидать его, общаться со свидетелями по делу, получать и отправлять корреспонденцию, а также вести переговоры с использованием средств связи, включая телефон и интернет, за исключением предусмотренных законом случаев, пишет Cher-poisk.ru.

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