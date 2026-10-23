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Трамп заявил, что имеет право пойти на третий президентский срок

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Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя вправе баллотироваться на третий срок, несмотря на конституционные ограничения. Об этом он сообщил во время выступления перед сторонниками в штате Айова.

«Думаю, закон гласит, что мне нельзя снова баллотироваться. Я изучал эту формулировку очень долго. К сожалению, она довольно лаконична. Простора для маневра почти нет», — сказал американский лидер.

При этом Трамп заявил, что имеет право баллотироваться снова. Такое право, по его словам, дает ему фальсификация выборов демократами, пишет РБК

«Они сжульничали. Они подтасовали выборы. Они [демократы] подтасовали те выборы — мы так хорошо выступили. Нет, мы победили трижды, но ладно... Я считаю, что имею право баллотироваться снова», — добавил президент США.

Следующие всеобщие выборы, на которых будут выбирать главу государства (48-го президента США), запланированы на вторник, 7 ноября 2028 года.

Трамп уже заявлял о своем желании баллотироваться в третий раз. В ходе митинга в Огайо американский лидер заявил, что хотел бы остаться на посту на третий срок. 

Впервые Трамп избрался президентом в 2016 году. В 2020 году он проиграл на выборах Джо Байдену, но вновь победил в 2024 году. А после возвращения в Белый дом заявлял, что мог бы выдвинуться на третий срок.

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