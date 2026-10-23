Трамп заявил, что имеет право пойти на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя вправе баллотироваться на третий срок, несмотря на конституционные ограничения. Об этом он сообщил во время выступления перед сторонниками в штате Айова.
При этом Трамп заявил, что имеет право баллотироваться снова. Такое право, по его словам, дает ему фальсификация выборов демократами, пишет РБК.
Следующие всеобщие выборы, на которых будут выбирать главу государства (48-го президента США), запланированы на вторник, 7 ноября 2028 года.
Трамп уже заявлял о своем желании баллотироваться в третий раз. В ходе митинга в Огайо американский лидер заявил, что хотел бы остаться на посту на третий срок.
Впервые Трамп избрался президентом в 2016 году. В 2020 году он проиграл на выборах Джо Байдену, но вновь победил в 2024 году. А после возвращения в Белый дом заявлял, что мог бы выдвинуться на третий срок.