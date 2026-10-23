Самый большой самолет в мире кружит над Пензой в ожидании посадки

Самый большой пассажирский самолет в мире начал кружить над Пензенской областью в ожидании посадки в Москве из-за закрытия воздушного пространства над городом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Фото: Александр Вильф / «РИА Новости»

Уточняется, что речь идет о лайнере Airbus A380 компании Emirates, который летит из Дубая в московский Домодедово.

Сейчас он находится в небе над российским регионом. По данным источника, самолет может сесть лишь в нескольких аэропортах России, в числе которых закрытые сейчас Шереметьево и Домодедово, а также воздушная гавань Санкт-Петербурга Пулково и новосибирский Толмачево, пишет Lenta.ru.

Также ранее сообщалось, что девять рейсов, летевших в Москву, перенаправили на запасные аэродромы из-за угрозы БПЛА.