Volkswagen планирует сократить еще 12 тысяч рабочих мест к 2030 году

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен дополнительно сократить 12 тысяч рабочих мест к 2030 году. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на информацию компании после переговоров с работниками в Ганновере.

Ранее концерн уже согласовал сокращение более 35 тысяч сотрудников к 2030 году. Новые меры предполагается реализовать с помощью так называемых трансферных компаний — промежуточных структур, которые будут помогать увольняемым работникам находить новую работу и проходить переобучение.

Член правления Volkswagen, отвечающий за кадровые вопросы, Арне Майсвинкель объяснил необходимость дальнейшего сокращения ухудшением экономической ситуации. По его словам, с момента запуска программы сокращения расходов в 2024 году положение компании кардинально изменилось.

Профсоюз IG Metall выступил против создания трансферных компаний, заявив, что такая инициатива нарушает коллективные договоры и не имеет надёжной правовой основы. В профсоюзе также опасаются, что расходы на реструктуризацию могут переложить на налогоплательщиков.

В конце сентября Volkswagen объявил о прекращении с 31 декабря действия коллективных договоров, регулирующих рабочее время, отпуска и надбавки. Решение затронуло около 130 тысяч сотрудников концерна в Германии. В IG Metall расценили этот шаг как нарушение доверия.

Руководитель регионального отделения профсоюза Торстен Грёгер предупредил о возможном обострении конфликта. По его словам, ситуация может привести к противостоянию масштабнее всех предыдущих в истории концерна.

Переговоры о новом соглашении должны начаться 24 ноября и продолжиться 15 декабря. Обязательство сторон воздерживаться от забастовок истекает 31 декабря. Если договориться не удастся, возможны забастовки и трудовые споры.

Ранее сообщалось, что Volkswagen рассматривает масштабную реструктуризацию стоимостью около 16 млрд евро. Среди обсуждаемых мер — сокращение до 60 тысяч рабочих мест по всему миру и возможное закрытие нескольких заводов. В компании объясняли необходимость изменений усилением конкуренции с китайскими производителями, высокими тарифами и избыточными производственными мощностями.