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СК России проведет проверку по факту повреждения Кургана Дружбы в Латвии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил во взаимодействии с Министерством иностранных дел России провести проверку по факту повреждения монумента «Курган Дружбы» на территории Латвии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мемориальные плиты монумента, воздвигнутого 3 июля 1959 года в память о сотрудничестве партизанских отрядов времён Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов, демонтировали с применением тяжелой техники.

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Глава СК поручил следователям организовать проверку. По её результатам действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.