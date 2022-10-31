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День памяти животных, погибших от рук человека, отмечают во всем мире

6 ноября по инициативе ряда зоозащитных организаций учредили неофициальный День памяти животных, погибших от рук человека.

Многие научные медицинские открытия совершаются после того, как проходят череду опытов на животных. Промысел животных и представителей живого мира океана также далёк от рациональных принципов и сопровождается гибелью тех видов, которые не являются целью промысла.

Многие редкие животные и птицы являются частью теневого сектора торговли, подвергаясь мучениям при вылове и дальнейшей транспортировке, во время которой их гибнет до 60%. В подавляющем большинстве случаев охота, служившая для человека в древности средством пропитания, уже давно превратилась в хобби, суть которого сводится к убийству ради удовольствия. Безответственное отношение к домашним животным, а нередко и просто жестокость уносят тысячи жизней.

Животные гибли и гибнут во время войн и военных конфликтов, неся службу вместе с людьми, погибая во имя целей человека. Нерациональные примеры природопользования ставят под угрозу ареалы обитания многих представителей фауны, лишая их среды обитания и пищи.

Человек чтит память отдельных животных, служивших ему верой и правдой, совершавших ради людей подвиги, нередко жертвуя собой. Таким животным устанавливают памятники, им посвящают художественные произведения и документальные фильмы.

6 ноября представители природоохранных организаций, фондов защиты животных призывают вспомнить всех братьев наших меньших, которые стали жертвой человеческой неосторожности, халатности, безразличия или прихоти.