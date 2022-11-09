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Роccия вводит санкции против актёра Джима Керри

Россия закроет въезд на свою территорию канадско-американскому актёру Джиму Керри. Соответствующая информация появилась на сайте министерства иностранных дел.

Фото: wikipedia

На основе взаимности МИД России заявило о введении персональных санкций против 100 граждан Канады. В их числе – высокопоставленные чиновники, бизнесмены, деятели культуры.

Помимо Джима Керри, в список вошли писатель и кинорежиссёр Давид Безмозгис, актриса Кэтрин Винник, писательницы Маргарет Этвуд и Мария Рева.

Джеймс Керри — канадско-американский актёр, телеведущий, комик, сценарист, продюсер и художник. Наиболее известен по участию в фильмах «Маска» (1994), «Бэтмен навсегда» (1995), «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» (1994), «Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа» (1995), «Тупой и ещё тупее» (1994), «Лжец, лжец» (1997), «Брюс Всемогущий» (2003), «Шоу Трумана» (1998), «Человек на Луне» (1999), «Вечное сияние чистого разума» (2004) и «Гринч — похититель Рождества» (2000). Обладатель двух и номинант на шесть «Золотых глобусов», номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. Является одним из самых высокооплачиваемых комиков США и всего мира, уточняет wikipedia.