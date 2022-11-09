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Путин подписал указ о службе иностранцев в Вооружённых Силах РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке прохождения службы в армии — теперь эту возможность получили иностранцы. Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

«Настоящим положением определяется порядок прохождения военной службы в мирное время <...> гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами — в Вооружённых Силах Российской Федерации», — приводит текст документа РИА Новости.

Ранее глава государства подписал указ, позволяющий иностранцам, заключившим контракты на военную службу, получать российское гражданство в упрощённом порядке. Также это право получат их супруги, родители и дети.