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Названа причина пожара на газопроводе под Петербургом

Причиной пожара на газопроводе во Всеволожском районе под Санкт-Петербургом стала разгерметизация. Об этом сообщили в МЧС России, передает «Интерфакс».

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных было установлено, что произошла разгерметизация с последующим возгоранием на газопроводе», — заявили в пресс-службе ведомства.

Губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале добавил, что на месте работают пожарные. По предварительным данным, во время аварии никто не пострадал, уточнил глава области.

Как отмечает «Лента.Ру», Дрозденко также проинформировал, что давление на магистральном газопроводе снижено, а ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла. Как отметили в правительстве Ленинградской области, сейчас выгорают остатки газовой смеси в трубе газопровода.

В Telegram-канале Следственного комитета России сообщили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Прокуратура Ленобласти организовала проверку по инциденту.

Ранее в субботу, 19 ноября, в сети появилось видео с пожаром после взрыва в Ленобласти. Изначально сообщалось, что возгорание случилось на газозаправочной станции. Позже губернатор Дрозденко пояснил, что пожар произошел на газопроводе. Глава регионального правительства заверил, что нет риска распространения пламени на жилые дома.