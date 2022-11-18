Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
борьба с наледью
«Самовар» русское застолье
Господин Рейтингомер
Бранч в «Покровском»
Электронная транспортная накладная
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
о переходе на четырёхдневку
о работе ЛДПР и партийных инициативах
новогодние корпоративы
поддержка мобилизованных членов профсоюза
показания электросчетчиков
Досуговые центры для взрослых
о псковском футболе
оборудование и кадры в санаториях
 
 
 
ещё В России и мире 18.11.2022 12:140 Валуев прокомментировал информацию о своей госпитализации 19.11.2022 17:580 Названа причина пожара на газопроводе под Петербургом 19.11.2022 16:080 Очевидцы сообщают о сильном пожаре и гуле в Петербурге 19.11.2022 13:330 У экс-президента Грузии Саакашвили выявили интоксикацию ртутью 19.11.2022 10:530 Количество погибших при взрыве в доме на Сахалине возросло 19.11.2022 09:060 Семь человек погибли при взрыве в доме в российском регионе
 
 
 
Самое популярное 18.11.2022 10:072 Николая Валуева госпитализировали в Москве 16.11.2022 10:579 Причины внезапной смерти школьника выясняют в Псковской области 15.11.2022 10:320 Остановите конвейер смерти! 12.11.2022 16:290 76-я дивизия несколько месяцев героически держала оборону в Херсонской области – псковский губернатор 14.11.2022 12:452 Педофил с прогнившей из-за рака головой 10 лет насиловал девочек в российском регионе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Названа причина пожара на газопроводе под Петербургом

19.11.2022 17:58|ПсковКомментариев: 0

Причиной пожара на газопроводе во Всеволожском районе под Санкт-Петербургом стала разгерметизация. Об этом сообщили в МЧС России, передает «Интерфакс».

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных было установлено, что произошла разгерметизация с последующим возгоранием на газопроводе», — заявили в пресс-службе ведомства. 

Губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале добавил, что на месте работают пожарные. По предварительным данным, во время аварии никто не пострадал, уточнил глава области.

Как отмечает «Лента.Ру», Дрозденко также проинформировал, что давление на магистральном газопроводе снижено, а ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла. Как отметили в правительстве Ленинградской области, сейчас выгорают остатки газовой смеси в трубе газопровода.

В Telegram-канале Следственного комитета России сообщили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Прокуратура Ленобласти организовала проверку по инциденту.

Ранее в субботу, 19 ноября, в сети появилось видео с пожаром после взрыва в Ленобласти. Изначально сообщалось, что возгорание случилось на газозаправочной станции. Позже губернатор Дрозденко пояснил, что пожар произошел на газопроводе. Глава регионального правительства заверил, что нет риска распространения пламени на жилые дома.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли введение начальной военной подготовки в школах?
В опросе приняло участие 304 человека
19.11.2022, 19:080 13 постов скорой помощи по уникальному проекту построят в Псковской области 19.11.2022, 18:420 Петр Алексенко: КПРФ все-таки будет участвовать в выборах-2023 в Псковской области 19.11.2022, 18:070 Книгу-размышление о «карантинных» письмах Пушкина подарил «Михайловскому» ее автор 19.11.2022, 17:580 Названа причина пожара на газопроводе под Петербургом
19.11.2022, 17:480 «Юные дарования Псковщины» выступают в БКЗ 19.11.2022, 17:330 Дни Пушкинской поэзии и ярмарка «Виноград» стали победителями престижной премии 19.11.2022, 17:220 Митрополит Тихон выступил против преследования за гомосексуализм 19.11.2022, 17:070 В Псковской области будут увольнять руководителей детсадов, отказавшихся от зачисления детей участников СВО
19.11.2022, 16:510 Михаил Ведерников ответил на вопросы о мерах поддержки военнослужащих и их семей 19.11.2022, 16:300 Футболист из Пскова забил гол в составе молодежной сборной России 19.11.2022, 16:080 Очевидцы сообщают о сильном пожаре и гуле в Петербурге 19.11.2022, 15:410 Оксана Федорова планирует начать карьеру оперной певицы
19.11.2022, 15:160 Псковичи стали победителями этапа всероссийского фестиваля юных художников 19.11.2022, 15:030 Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и...» проходит в Псковской области 19.11.2022, 14:330 Мороз, снег и гололедица прогнозируются в Псковской области в воскресенье 19.11.2022, 14:080 В ходе СВО погиб заместитель начальника штаба 76-й дивизии Сергей Никулин - ВДВ
19.11.2022, 13:330 У экс-президента Грузии Саакашвили выявили интоксикацию ртутью 19.11.2022, 13:130 Эпидемиолог заявил о продолжении пандемии СOVID-19 19.11.2022, 12:360 В Псково-Печерском монастыре простились с монахом Лукой 19.11.2022, 12:120 Причины пожаров за минувшие сутки назвали в МЧС
19.11.2022, 11:580 Псковский губернатор поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником 19.11.2022, 11:510 Псковичам предлагают сделать новогодние ретро-игрушки и поучаствовать в конкурсе 19.11.2022, 11:330 Новый пришкольный стадион открыли в Псковском районе 19.11.2022, 11:240 Девушку в валенках с помпоном нашли живой
19.11.2022, 11:120 Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Псковской области 19.11.2022, 11:070 Фальшивая тысячерублевая банкнота обнаружена в Пскове 19.11.2022, 10:530 Количество погибших при взрыве в доме на Сахалине возросло 19.11.2022, 10:441 Псковским пенсионерам объяснили, как не стать жертвой преступления
19.11.2022, 10:230 Михаил Ведерников: Более 600 человек обратились в Центр помощи мобилизованным 19.11.2022, 10:150 Хоккеисты из Минска и Петербурга приедут на турнир в Псков 19.11.2022, 10:130 Ушедшего в неизвестном направлении мужчину разыскивают в Псковской области 19.11.2022, 09:560 Врач-нутрициолог предупредила о вреде овощных салатов
19.11.2022, 09:450 Юным великолучанам помогли разобраться в сложных жизненных ситуациях 19.11.2022, 09:372 Россиянам перечислили способы покупки авто в Европе 19.11.2022, 09:190 Концерт с участием одаренных детей пройдет в Пскове 19.11.2022, 09:060 Семь человек погибли при взрыве в доме в российском регионе
19.11.2022, 09:000 «Бумажное» и цирковое шоу состоятся в Пскове 19.11.2022, 08:260 День ракетных войск и артиллерии отмечается в России 18.11.2022, 22:190 Псковские следователи оказали правовую помощь детям 18.11.2022, 22:040 Минюст включил Шихман* и Noize MC* в список иноагентов
18.11.2022, 22:030 Беседы о недопустимости нарушения законов провел священник с псковскими осужденными 18.11.2022, 21:570 Более 130 спортсменов участвуют в Первенстве по боксу в Пскове 18.11.2022, 21:470 Юных дарований в сфере культуры и искусства чествовали в Пскове 18.11.2022, 21:400 Резкое похудение может спровоцировать обострение хронических заболеваний, считает диетолог
18.11.2022, 21:300 Участники кулинарного тревел-шоу посетили Псково-Печерский монастырь 18.11.2022, 21:141 В Пскове началась заблаговременная подготовка к пожароопасному сезону 18.11.2022, 21:000 Россиянин убил жену и попытался зарезать трёхмесячного сына 18.11.2022, 20:470 Молодёжный форум о современной науке пройдёт в Пскове
18.11.2022, 20:340 Дорогу Орша - Плясани - Малое Никулино приняли в муниципальную собственность в Новоржевском районе 18.11.2022, 20:120 Методы психологической работы со спецконтингентом обсудили в Пскове 18.11.2022, 20:050 Следственный комитет России возбудил дело по факту расстрела пленных российских военных 18.11.2022, 20:020 Первый иностранный препарат для лечения COVID-19 зарегистрировали в России
18.11.2022, 20:000 70% россиян проголосовали за новогоднее оформление городов во время СВО - опрос 18.11.2022, 19:540 Мастер-класс по воркауту провели в псковском Ершово 18.11.2022, 19:450 Место под солнцем: жители палкинской деревни придумали, как жить лучше 18.11.2022, 19:440 Акция «Коробка храбрости» стартовала в Псковской области
18.11.2022, 19:270 Чем частое моргание опасно для водителей, рассказала сомнолог 18.11.2022, 19:192 Россия и Эстония договорились о квотах на вылов рыбы в Чудском озере 18.11.2022, 19:150 Немецкие саженцы можжевельника не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области 18.11.2022, 19:000 Прокуратура потребовала ликвидировать свалку у кладбища в Бежаницком районе
18.11.2022, 18:450 Репетиция концерта «Юные дарования Псковщины» проходит в Пскове. ФОТО 18.11.2022, 18:370 Почти 600 билетов за день оплатили «Пушкинской картой» гости «Михайловского» 18.11.2022, 18:300 Порядок медицинского освидетельствования для владения оружием напомнили псковичам 18.11.2022, 18:150 Раненый в ходе СВО псковский священник перенёс очередную операцию в Севастополе
18.11.2022, 18:110 С «ревизии» старого сундука начнут знакомство детей с музейным делом в «Михайловском» 18.11.2022, 18:000 Офис «Псковских коммунальных систем» открыли в Кунье 18.11.2022, 17:460 Псковичка стала победительницей конкурса-фестиваля «Орфей» в Грозном 18.11.2022, 17:370 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 ноября
18.11.2022, 17:370 «Псковавтодор» продолжает ремонт дороги к Крыпецкому монастырю 18.11.2022, 17:250 «Осталось сделать рывок»: в порховской школе №1 заканчивают ремонт 18.11.2022, 17:220 «Дабришутинг»: Поцелованный блогом, на свободу - с чистой совестью и город под подошвой. ВИДЕО 18.11.2022, 17:170 Союзы писателей России и Белоруссии наградили медалью заведующую псковской библиотекой
18.11.2022, 17:090 Адрес расчётной группы регоператора по обращению с ТКО сменился в Невеле 18.11.2022, 17:000 Соревнования по стрельбе из пневматического оружия провели на пустошкинской турбазе 18.11.2022, 16:540 Пассажир перевернувшегося грузовика в Великолукском районе сломал ключицу 18.11.2022, 16:510 Русалка, Чижик, Аппетит и другие — в «Михайловском» презентовали сериал, давший название фестивалю анимации
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru