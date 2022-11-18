В России и мире

Диетолог назвала особо опасный для печени продукт

Неправильное питание, как и неумеренное употребление алкоголя, нередко приводит к серьезным нарушениям в работе печени. В частности, такое опасное воспалительное заболевание, как неинфекционный гепатит, может возникнуть из-за привычки часто есть сало, отметила врач-диетолог Анна Белоусова.

«Сало – это гипержировой продукт. Такая еда всегда плохо действует на печень, потому что именно этот орган ответственен за переваривание жиров. После употребления сала печень начинает работать на износ, поэтому, если она была недостаточно здорова, такая еда может спровоцировать развитие неинфекционного гепатита», – приводит слова Белоусовой радио Sputnik.

Чтобы не попасть в больницу с тяжёлым поражением печени, нужно относиться к салу, как к деликатесу, и ни в коем случае не употреблять этот продукт каждый день, продолжила врач.

«Если вам привезли из деревни в подарок большой кусок сала, то сразу возникает желание каждый день съедать по кусочку. Такое систематическое употребление может закончиться операционным столом в больнице. Сало – это продукт не на каждый день. Я бы сказала, что сало – это продукт из разряда деликатесов. Этот продукт человек может себе позволить так же часто, как, например, натуральную черную икру», – заключила Белоусова.