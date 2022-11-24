Медики ехали на помощь к роженице и попали в смертельное ДТП под Томском

Медики областного перинатального центра насмерть разбились в результате дорожно-транспортного происшествия под Томском, сообщает Telegram-канал «112».
Видео: Telegram-канал «112»
Бригада ехала на помощь роженице в село Зыряновское. В районе Турунтаевского поселения машина скорой помощи на полном ходу врезалась в КамАЗ и загорелась.
Погибли все, кто находился в карете, водитель и медперсонал: двое мужчин и две женщины. Шофёр грузовика отделался легкими травмами.
На месте работают экстренные службы.