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Медики ехали на помощь к роженице и попали в смертельное ДТП под Томском

14.12.2022 13:16|ПсковКомментариев: 0

Медики областного перинатального центра насмерть разбились в результате дорожно-транспортного происшествия под Томском, сообщает Telegram-канал «112».

Видео: Telegram-канал «112»

Бригада ехала на помощь роженице в село Зыряновское. В районе Турунтаевского поселения машина скорой помощи на полном ходу врезалась в КамАЗ и загорелась. 

Погибли все, кто находился в карете, водитель и медперсонал: двое мужчин и две женщины. Шофёр грузовика отделался легкими травмами. 

На месте работают экстренные службы.

Теги: #ДТП #скорая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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