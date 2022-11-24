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Уровень заболеваемости гриппом растёт в России — Роспотребнадзор

Планов вводить ограничения по гриппу на федеральном уровне нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Руководитель ведомства напомнила, что ранее такие профилактические меры из-за гриппа не практиковались. По ее мнению, в них нет необходимости и сейчас. При этом заболеваемость гриппом в России растёт.

Она все же рекомендовала россиянам беречь себя и носить индивидуальные средства защиты, пишет RuNews24.

По данным ведомства, в стране растёт заболеваемость гриппом. Так, случаи заражения выявили в 82 регионах страны. При этом отмечается, что заболеваемость выросла в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целях раннего диагностирования заболевания кабмин подписал документ, в котором прописан порядок тестирования населения на грипп в рамках программы обязательного медицинского страхования.